Оплату за детсад теперь можно будет вносить и онлайн

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Оплату за детский сад можно вносить онлайн через государственную службу электронных платежей MPay. Это стало возможным после того, как все дошкольные учреждения Молдовы были подключены к данной услуге. Таким образом, родители могут платить онлайн, не выезжая в районные центры или почтовые отделения.

Как пишет moldpres.md, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выполнить несколько шагов: перейти на сайт mpay.gov.md, выбрать поле «Выбрать услугу», выбрать поле «Оплата за детский сад», заполнить форму и нажать «Оплатить».

MPay – государственная служба электронных платежей, которая помогает оплачивать государственные услуги любым платежным инструментом по вашему выбору, например, банковской картой, через интернет-бэнкинг или наличными. В настоящее время через MPay можно оплатить ряд налогов и сборов, в том числе налог на использование дорог автотранспортными средствами, зарегистрированными в Республике Молдова, налог на имущество, налог на недвижимость, предпринимательский патент, подоходный налог.