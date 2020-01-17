Оплатить страховые взносы теперь можно онлайн

Оплатить страховые взносы теперь можно онлайн

Национальная касса социального страхования объявила о том, что теперь можно осуществить перечисление страховых взносов онлайн, в рамках системы платежей MPay.

Данная платёжная система позволяет оплатить госуслуги, используя любой платёжный инструмент: банковские карты, интернет-банкинг, платёжные терминалы или наличные.

Чтобы осуществить взнос социального страхования, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Зайдите на www.mpay.gov.md и выберите опцию “Выбрать услугу” – “Взносы на социальное страхование”;
  • Заполните поля, отображаемые на экране, и нажмите кнопку “Оплатить”;
  • Выберите удобный способ оплаты;
  • Дождитесь подтверждения оплаты.
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