Оплачиваемая безработица

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Власти обещают выплачивать в период чрезвычайного положения пособие по безработице лицам, оставшимся без работы. Какие документы необходимо представить и куда? Д. Сапрыкин, Калараш

Во время действия ЧП лицам, в том числе вернувшимся из-за рубежа и получившим статус безработного в территориальных подразделениях занятости населения (ТПЗН), ежемесячно будет выплачиваться пособие по безработице в размере 2775 леев. Тем, кто уже получает такое пособие, но оно меньше 2775 леев, разница будет компенсирована.

Чтобы получить пособие по безработице, лица, не имеющие статуса безработного, должны будут зарегистрироваться в ТПЗН по месту жительства или проживания и подать соответствующее заявление. То же самое должны сделать и лица, имеющие этот статус, но не получающие пособия. Безработным, которые уже получают пособие по безработице в меньшем размере, разница будет возмещена без подачи дополнительного заявления.

Подать заявление в ТПЗН можно в электронном виде или почтовым отправлением. Адрес электронной почты территориального подразделения занятости по месту жительства или проживания, а также список контактных телефонов можно узнать по адресу: https://monitorul.fisc.md/editorial/poryadok-polucheniya-prava-na-posobie-po-bezrabotice.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MonitorulFiscalFiscmd+%28Monitorul+fiscal+FISC.md%29.

Заявление о предоставлении статуса безработного и/или пособия по безработице должно быть подано только после вступления закона в силу и сопровождаться копией удостоверения личности, документами, подтверждающими образование или квалификацию, и декларацией о личной ответственности в соответствии с образцами, которые можно скачать, пройдя по вышеуказанной ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в инфоцентре НАЗН по телефону 08000-1000 с понедельника по пятницу.