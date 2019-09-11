ОПГ нанесла ущерб госбюджету в 30 млн леев через незаконную продажу мебели и мясных продуктов (ФОТО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела в среду, 11 сентября, ряд обысков по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, совершённым преступной группировкой на территории Кишинёва, Унген и других населённых пунктов Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в результате преступной деятельности, совершаемой в течение двух лет, был нанесён ущерб госбюджету в размере 30 000 000 леев. Преступная схема заключалась в продаже мебели и мясных продуктов за наличные деньги, которые не отображались в бухгалтерских отчётах. Таким образом фирма уклонялась от уплаты налогов. При этом зарплаты работникам компании выдавались в конвертах.

Прокуроры провели сегодня 11 обысков и изъяли документы с двойным бухгалтерским учётом, финансовые средства, не отражённые в отчётах, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для уголовного преследования. После обысков были задержаны 5 человек – руководители предприятия, вовлечённой в преступную схему. Было установлено, что в результате уклонения от уплаты налогов члены группировки приобрели 4 объекта недвижимости и 10 автомобилей, в том числе люксовые.