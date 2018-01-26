Оперативно сработавшие участковый, спасатели и медики спасли старушку от гибели в Бендерах

Первым забил тревогу ее сын, когда не смог попасть в квартиру.

Мужчина вызвал участкового, который, в свою очередь, обратился за помощью к спасателям. Пробравшись в квартиру через окно, они заметили лежащую на полу 80-летнюю пенсионерку.

Прибывшие медики оказали первую помощь пожилой женщине и госпитализировали ее. Позже выяснилось, что у нее случился инсульт.

Благодаря оперативным действиям полиции, спасателей и медиков, старушку удалось спасти от гибели.

Ранее житель Ниспорен впал в кому после падения на льду.