Операцию по спасению застрявшего на дереве школьника показали на видео

Операцию по спасению застрявшего на дереве школьника показали на видео

В Рыбнице на территории стадиона одной из школ на дереве застрял школьник. Ребёнок решил проверить свои силы и покорить вершину, вот только любознательность юного авантюриста закончилась помощью спасателей.

Совместно с прохожим последние извлекли застрявшую ногу семилетнего мальчика и, удостоверившись в том, что медицинская помощь ему не нужна, передали в руки взрослых.
На дереве мальчик провёл около 15 минут. Очевидцы пытались самостоятельно помочь ребёнку, но когда поняли, что не справляются, набрали единый номер спасения, пишет пресс-центр МВД ПМР. 

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