Операция возмездия. Как искали и судили палачей «Молодой гвардии»

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4 апреля 1966 года в Киеве по приговору трибунала был казнен один из палачей членов подпольной организации «Молодая гвардия», бывший сотрудник гитлеровской вспомогательной полиции Иван Мельников.

14 февраля 1943 года советские войска освободили от гитлеровцев город Краснодон. Как в других освобожденных городах и поселках, в Краснодоне была сформирована комиссия, в задачу которых входило фиксирование случаев массовых расправ над советскими гражданами, установление мест захоронений жертв, выявление свидетелей преступлений.

«На теле были обнаружены следы пыток: выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда…»

В отличие от других мест, расследование велось по свежим следам. Местные жители рассказали о массовой казни в начале 1943 года молодых ребят, которые были участниками подпольной антифашистской группы.

Снег во дворе тюрьмы еще хранил следы их крови. В камерах на стенах близкие и друзья находили последние послания юных подпольщиков.

Место, куда гитлеровцы и их пособники сбрасывали тела казненных, было известно — 58-метровый шурф шахты № 5.

Началась тяжелая работа по подъему тел на поверхность. Протоколы осмотра трупов говорили о том, что пережили парни и девушки перед смертью:

«Ульяна Громова, 19 лет, на спине вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны рёбра…»

«Лида Андросова, 18 лет, извлечена без глаза, уха, руки, с верёвкой на шее, которая сильно врезалась в тело. На шее видна запекшаяся кровь».

«Ангелина Самошина, 18 лет. На теле были обнаружены следы пыток: выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда…»

«Майя Пегливанова, 17 лет. Труп обезображен: отрезаны груди, губы, переломаны ноги. Снята вся верхняя одежда».

«Шура Бондарева, 20 лет, извлечена без головы и правой груди, всё тело избито, в кровоподтёках, имеет чёрный цвет».

«Виктор Третьякевич, 18 лет. Извлечён без лица, с чёрно-синей спиной, с раздробленными руками».

Было установлено, что некоторые были брошены в шурф живыми.

Всего в шахте был обнаружен 71 труп — 49 членов подпольной организации «Молодая гвардия» и 22 членов местной партийной подпольной организации.

Еще несколько молодогвардейцев были расстреляны в Ровеньках и в расположенном под Ровеньками Гремучем лесу.

О членах «Молодой гвардии» сказано и написано много, но не все знают о том, что стало с предателями и палачами молодогвардейцев.

Первых предателей судили в 1943 году

Советскими правоохранительными органами было установлено, что в допросах, пытках и казнях членов «Молодой гвардии» принимали участие около 70 человек из числа сотрудников немецкой полевой комендатуры и вспомогательной полиции, составленной из местных коллаборационистов.

Большинство из них покинули Краснодон. Задержать сразу удалось троих — следователя полиции Михаила Кулешова, тайного осведомителя Василия Громова и его пасынка Геннадия Почепцова.

Почепцов был членом «Молодой гвардии», и его предательство сыграло роковую роль в судьбе товарищей.

Все началось с неудачного ограбления автомашины с новогодними подарками для немецких солдат. Подарки подпольщики намеревались использовать в своих целях. 1 января 1943 года два члена организации, Евгений Мошков и Виктор Третьякевич, были арестованы после того, как у них обнаружили мешки, похищенные с немецких машин.

Громов после задержания молодых людей за кражу стал давить на пасынка, выведывая, нет ли среди них подпольщиков. Осведомитель, писавший доносы под псевдонимом «Ванюша», убеждал Почепцова – немцы вот-вот арестуют всех и сохранить свою жизнь он может, только сообщив гитлеровцам все известную ему информацию о подпольщиках.

Напуганный Геннадий Почепцов отправился в полицию, где и выдал известных ему членов «Молодой гвардии».

Произошло это в тот момент, когда задержанных за кражу подарков собирались высечь и отпустить, посчитав, что никакой политической подоплеки за ней нет.

Показания Почепцова изменили все. Немедленно начались массовые аресты.

Дело молодогвардейцев вел Михаил Кулешов. Он не только подвергал подпольщиков пыткам, но и оклеветал одного из них, Виктора Третьякевича.

Когда самого Кулешова уже допрашивали советские следователи, он заявил, что Третьякевич не выдержал пыток и выдал своих товарищей.

До войны Кулешов был адвокатом, но из-за систематических пьянок неоднократно получал выговоры по партийной линии за «бытовое разложение» от старшего брата Виктора Третьякевича Михаила.

Отомстил Кулешов Михаилу Третьякевичу дважды — сначала подверг его брата жестоким истязаниям, а затем объявил его предателем. Правда будет установлена только в 1959 году, когда Виктору Третьякевичу будет возвращено честное имя.

Следствие по делу Кулешова, Почепцова и Громова шло пять месяцев, а суд занял всего несколько дней. 18 августа 1943 года в открытом судебном заседании в городе Краснодон Военный трибунал войск НКВД Ворошиловоградской области приговорил всех троих подсудимых к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 19 августа публично. На казнь предателей собрались посмотреть около 5000 человек.

Немцы получили от 15 до 25 лет тюрьмы

Охота на лиц, причастных к расправе над молодогвардейцами, продолжалась. Тех, кого находили, судили в зависимости от степени вины.

В 1945 году были найдены немцы из числа сотрудников полевой жандармерии, которые были причастны к расправе над молодогвардейцами. В лагерях для немецких пленных были разысканы и арестованы жандармы Отто Шен, Отто Дрецитц, Гидо Штрупперт, Вальтер Айхгорн, Эрих Шредер, Якоб Шульц и другие. 18 ноября 1945 года был арестован капитан жандармерии Эрнст-Эмиль Ренатус, который считался одним из инициаторов казни.

Суд над немцами проходил в закрытом режиме, все они в конце 1947 года получили различные сроки лишения свободы — от 15 до 25 лет. В 1955 году осужденных немцев передали правительству ГДР. Эрнста-Эмиля Ренатуса среди них не было — в 1950 году он умер в Верхнеуральской тюрьме, расположенной в Челябинской области.

«Перевертыш» Подтынный

Сотрудник полиции Василий Подтынный в январе 1943 года непосредственно руководил арестами молодогвардейцев, подвергал их пыткам. Он ушел вместе с отступающими немцами, какое-то время продолжал участвовать в акциях против мирного населения. Но потом Подтынный решил, что дальше ему с немцами не по пути, и оказался на территории Одесской области, освобожденной советскими войсками. Там он успешно поделал документы, изменив отчество, после чего был призван в Красную армию.

С июня 1944 г. по август 1946 г. лейтенант Подтынный находился в действующих частях Советской Армии, неоднократно награждался орденами и медалями и отмечался благодарностями Верховного Главнокомандующего. В апреле 1945 г. во время прорыва линии вражеской обороны был ранен в левую руку.

Демобилизовавшись, Подтынный осел в Сталинской области, поступил на работу в совхоз, обзавелся семьей, детьми, вступил в партию, стал председателем сельсовета.

Но в 1959 году в совхоз прибыла делегация селян из Краснодонского района для закупки племенного скота. Один из прибывших узнал Подтынного и сообщил о нем в КГБ.

Чекисты установили — действительно, ветеран войны и ударник труда Подтынный и полицай из Краснодана Подтынный является одним и тем же лицом.

Его арестовали, судили и приговорили к 15 годом лишения свободы. Подтынный уже начал отбывать наказание, когда приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда УССР. Причина — «вина Подтынного в совершенных им преступлениях доказана, но избранная ему мера наказания мягкая. Суд не учел тех обстоятельств, что осужденный, будучи офицером Советской Армии, изменил Родине и добровольно поступил в карательные органы немецких оккупантов».

Новый процесс в суде первой инстанции состоялся в феврале 1960 года. На сей раз Подтынный был приговорен к расстрелу. Вскоре приговор были приведен в исполнение.

Кстати, именно на основании показаний, данных Василием Подтынным, было выяснено, что Виктор Третьякевич не был предателем.

Карателя Мельникова нашли в год 20-летия Победы

Согласно показаниям свидетелей, одним из самых жестоких мучителей молодогвардейцев стал сотрудник вспомогательной полиции Иван Мельников. Бывший крепильщик шахты N2-4 поступил на службу к немцам добровольно и проявлял особое усердие. Сначала Мельников участвовал в обысках и арестах подпольщиков, а затем был назначен тюремным надзирателем.

Во время допросов членов «Молодой гвардии» Мельников избивал их плетью с металлическим наконечником, подвешивал к потолку, выкалывал им глаза раскаленной иглой. Полицейский также непосредственно участвовал в казни молодогвардейцев.

Перед освобождением Краснодона Мельников ушел вместе с гитлеровцами, а затем поступил на службу в вермахт.

Осенью 1944 года на территории Молдавии Мельников оказался в руках представителей Красной армии. Но ему удалось скрыть свою службу во вспомогательной полиции и участие в пытках и казнях. Мельников был призван на службу в армию и зачислен в 596-й стрелковый полк пулеметчиком. Гитлеровский пособник был ранен, награжден медаль «За отвагу» и в конце 1945 году вернулся на Украину героем.

По понятным причинам, в Краснодон он не вернулся, а поселился в Одесской области, устроившись на работу в колхоз.

Чекисты искали Мельникова два десятка лет. Он был арестован 14 мая 1965 года. Открытый судебный процесс над Иваном Мельниковым, состоявшийся в декабре 1965 года, стал последним крупным разбирательством по делу «Молодой гвардии».

Луганский областной суд приговорил Мельникова к смертной казни. Все его апелляции были отклонены.

4 апреля 1966 года в Киеве приговор в отношении палача «Молодой гвардии» был приведен в исполнение.

Начальник полиции Краснодона доживал свой век в Бразилии

Хотелось бы сказать, что всем, кто был причастен к расправе над молодыми подпольщиками, не удалось избежать возмездия. Однако это не так.

Начальник вспомогательной полиции города Краснодона Василий Соликовский в годы Гражданской войны служил у Петлюры, однако затем сумел пробиться на руководящие должности и в Советской Украине.

С началом Великой Отечественной войны он перешел на сторону гитлеровцев, заслужил их доверие и был назначен главой полиции в оккупированном Краснодоне.

На счету Соликовского сотни человеческих жизней. Он командовал пытками и казнью членов организации «Молодая гвардия». Согласно показаниям свидетелей, Соликовский лично выжег глаза Тоне Иванихиной и нанес увечья тесаком Анатолию Попову.

Розыск Соликовского продолжался 1970-х годов. Было установлено, что через Польшу и Австрию, он добрался до Северной Италии, где служил в корпусе генерала Доманова. Сам казачий генерал, служивший гитлеровцам, будет выдан Москве и в 1947 году повешен по приговору трибунала.

Соликовский же после окончания войны уедет в Австрию, сменит фамилию и осядет на некоторое время в американской зоне оккупации.

До 1967 года бывший начальник полиции Краснодона жил в ФРГ, затем уехал в США, а последним место его проживания стал бразильский город Порту-Алегри, где он и умер в 1970-х годах.