В Приднестровье оштрафовали почти 177 пешеходов и 50 водителей

В Приднестровье оштрафовали почти 177 пешеходов и 50 водителей

В Приднестровье завершилась операция “Внимание: пешеход!”. За три дня к административной ответственности были привлечены 177 пешеходов и 50 водителей транспортных средств, которые не пропустили пеших граждан.

Особое внимание было уделено водителям двухколёсного транспорта. Так, во время операции было выявлено 3 нетрезвых велосипедиста.

Со всеми участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы. За незначительное нарушение гражданам выносили устное предупреждение, за серьёзное – штрафовали.

Подобные мероприятия проводятся в Приднестровье регулярно.

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