Операция «Umbriș»: автовладельцев заставили снимать затемняющую пленку (ВИДЕО)

Водителей с тонированными стеклами наказали штрафом в размере от 600 до 1200 леев и 3 штрафными баллами.

Начиная с 20 ноября Национальный инспекторат патрулирования провел по всей стране операцию «Umbriș». В результате рейда полицейские сняли с 491 автомобиля затемняющую пленку.

Стоит отметить, что спецоперация продлится 30 дней. Меры вызваны начавшимися туманами, которые ухудшают видимость во время движения. Тонированные стекла, в свою очередь, еще больше увеличивают риск ДТП в этих условиях.