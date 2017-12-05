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Операция «Umbriș»: автовладельцев заставили снимать затемняющую пленку (ВИДЕО)

Операция «Umbriș»: автовладельцев заставили снимать затемняющую пленку (ВИДЕО)

Водителей с тонированными стеклами наказали штрафом в размере от 600 до 1200 леев и 3 штрафными баллами.

Начиная с 20 ноября Национальный инспекторат патрулирования провел по всей стране операцию «Umbriș». В результате рейда полицейские сняли с 491 автомобиля затемняющую пленку.

Стоит отметить, что спецоперация продлится 30 дней. Меры вызваны начавшимися туманами, которые ухудшают видимость во время движения. Тонированные стекла, в свою очередь, еще больше увеличивают риск ДТП в этих условиях.

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