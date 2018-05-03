Операция “Тень” в Молдове: скоро патрульные начнут усиленно штрафовать за тонированные стёкла

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что в период с 4 по 15 мая на всей территории республики пройдёт операция “Тень”.

Таким образом, в этот период сотрудники НИП будут выявлять и штрафовать водителей, у которых чрезмерно тонированы ветровое стекло и окна передних дверей. Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей привести техническое состояние транспортного средства в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Операция направлена на повышение дисциплинированности водителей и привлечение их внимания к рискам, которым они подвергаются во время движения из-за тонированных стекол или в случаях, если на них нанесены объекты, которые уменьшают поле зрения водителя.

Стоит отметить, что за управление автомобилем с тонированными окнами законодательство Республики Молдова предусматривает штраф, достигающий 1 200 леев и наложения 3 штрафных баллов.