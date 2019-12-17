Операция «Проблесковый маячок»: десятки водителей были оштрафованы за отказ уступить дорогу спецавтомобилям

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Вчера, 16 декабря, в Молдове стартовала спецоперация «Проблесковый маячок». С 10.00 до 13.00 органы правопорядка наблюдали за автомобилями с приоритетным режимом движения на трассе Metro 1-Metro 2 (ул. М. Витязул – бул. Штефан чел Маре – бул. Дачия – ул. Новобачойская). В рамках операции десятки водителей были оштрафованы за то, что не уступили дорогу машинам скорой помощи. Всего полиция заполнила 18 протоколов.

Операция «Проблесковый маячок» направлена на дисциплинирование водителей и предотвращение ДТП с участием спецавтомобилей (машин скорой помощи, полиции и пожарных). Согласно Кодексу о правонарушениях, водители, которые не уступают дорогу спецавтомобилям, наказываются штрафом в размере от 750 до 900 леев с начислением 4 штрафных баллов.

В связи с этим Национальный центр догоспитальной медицинской помощи призывает водителей уступать дорогу машинам скорой помощи и не быть равнодушными к пациентам.