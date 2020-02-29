Операция “Проблесковый маячок”: десятки водителей были оштрафованы за отказ уступить дорогу спецавтомобилям (ВИДЕО)

Операция “Проблесковый маячок”: десятки водителей были оштрафованы за отказ уступить дорогу спецавтомобилям (ВИДЕО)

В период с 26 по 28 февраля Национальный инспекторат патрулирования (НИП) проводил спецоперацию “Проблесковый маячок” на территории муниципия Кишинёв. В рамках операции десятки водителей были оштрафованы за то, что не уступили дорогу пожарным и машинам скорой помощи.

Так, согласно данным пресс-службы НИП, за отчётный период было оштрафовано 34 водителя, которые не уступили дорогу спецавтомобилям. Согласно Кодексу о правонарушениях, им грозит штраф в размере от 750 до 900 леев с начислением 4 штрафных баллов.

Стоит отметить, что в 2019 году за отказ уступить дорогу спецавтомобилям патрульными были оштрафованы 185 водителей. В связи с этим НИП призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и всегда уступать дорогу автомобилям с включёнными проблесковыми маячками.

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