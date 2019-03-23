Операция “Проблесковый маячок”: более 80 водителей не уступили дорогу спецавтомобилям (ВИДЕО)

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За 3 дня, в течение которых проводилась спецоперация “Проблесковый маячок” Национального инспектората патрулирования (НИП), было обнаружено более 80 водителей, которые не уступили дорогу транспортным средствам с приоритетным движением.

Напомним, что в рамках данной операции патрульные следили за ситуацией на дорогах и за передвижением спецмашин (машины скорой помощи, полиции и пожарных). Водители, которые не уступили дорогу этим автомобилям, были оштрафованы в соответствии с действующим законодательством.