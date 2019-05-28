Операция по “спасению” поезда от высоковольтных проводов вблизи Бельц попала на видео

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Вчера, 27 мая, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД на севере страны пришли на помощь поезду маршрута Окница-Бельцы. Он экстренно остановился возле муниципия Бельцы после того, как на него упали высоковольтные провода.

Для того, чтобы убрать упавшие провода с вагонов, спасателям понадобилось примерно 2 часа. Еще 3 часа ушло на восстановление движения по путям. На данный момент оно осуществляется в обычном порядке.

В результате инцидента ни один из 20 человек, находившихся в поезде, не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.