Операция по “спасению” поезда от высоковольтных проводов вблизи Бельц попала на видео

Операция по “спасению” поезда от высоковольтных проводов вблизи Бельц попала на видео

Вчера, 27 мая, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД на севере страны пришли на помощь поезду маршрута Окница-Бельцы. Он экстренно остановился возле муниципия Бельцы после того, как на него упали высоковольтные провода. 

Для того, чтобы убрать упавшие провода с вагонов, спасателям понадобилось примерно 2 часа. Еще 3 часа ушло на восстановление движения по путям. На данный момент оно осуществляется в обычном порядке.

В результате инцидента ни один из 20 человек, находившихся в поезде, не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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