Операция “Пешеход”: полиция активно штрафует нарушителей (ФОТО)

Операция “Пешеход”: полиция активно штрафует нарушителей (ФОТО)

В эти дни по всей стране проводится операция “Пешеход”. Всего за 9 дней с начала кампании было применено 1 765 санкций.

Так, 250 водителей были оштрафованы за отказ пропустить пешеходов, а 1 515 пешеходов получили штрафы за переход дороги в неположенном месте. В ходе кампании полиция также организовала 268 лекций о правильном и безопасном пересечении проезжей части в учебных заведениях страны.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть ответственными и не рисковать своей жизнью. НИП особо призывает родителей беседовать с детьми о правилах правильного перехода улиц.

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