Операция «МАК»: жителю столицы грозит уголовная ответственность за выращивание конопли (ВИДЕО)

Операция «МАК»: жителю столицы грозит уголовная ответственность за выращивание конопли (ВИДЕО)

Столичная полиция продолжает бороться с выращиванием наркосодержащих растений в рамках спецоперации «МАК-2019». Так, в рамках операции сотрудники полиции обнаружили 300 кустов конопли, выращиваемых во дворе сектора Рышкановка.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в ходе расследования было установлено, что земельный участок, на котором росла конопля, принадлежит 65-летнему жителю столицы. От продажи наркотиков он бы получил прибыль в размере 50 000 леев. Мужчина был отконвоирован в Инспекторат полиции для выяснения всех обстоятельств.

Наркосодержащие растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу. Жителю столицы грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 100 часов.

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