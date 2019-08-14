Операция “МАК-2019” продолжается: на Чеканах полицейские наткнулись на ухоженный участок с каннабисом (ВИДЕО)

Операция “МАК-2019” продолжается: на Чеканах полицейские наткнулись на ухоженный участок с каннабисом (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции обнаружили на улице Н. М.-Спэтару на Чеканах ухоженный участок с растениями конопли. В то же время рядом были обнаружены 3 ​​бумажных пакета, в которых находились семена конопли и приспособления для ухода за растениями.

Найденные полицией растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. В настоящее время полиция проводит специальные мероприятия по установлению лиц, причастных к возделыванию конопли.

Согласно действующему уголовному законодательству, виновным лицам грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемые общественные работы до 150 часов или тюремное заключение на срок до 1 года.

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