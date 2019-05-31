Операция «Джекпот»: в Италии задержали группу молдаван, ограбивших 15 баров и клубов (ВИДЕО)

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Четверо граждан Молдовы в возрасте от 26 до 34 лет были задержаны в Италии после того, как, по версии правоохранителей, на протяжении одного года они ограбили 15 баров и клубов в районе Гроссето и Сиена.

По данным итальянской прессы, граждане Молдовы были задержаны в рамках операции под названием «Джекпот». В результате расследования, которое включало в себя изучение телефонных переговоров подозреваемых, правоохранители определили «сценарий», по которому действовали злоумышленники, передаёт moldova.org.

Согласно материалам дела, молдаване взламывали входные двери и проникали в заведения. За считанные секунды им удавалось вынести из клубов и баров игровые и кассовые аппараты, после чего их грузили в машины и отвозили в тихое место для того, чтобы вскрыть. Молдаване использовали только угнанные машины, а после каждого преступления оставляли автомобили и взломанные аппараты, чтобы правоохранители не вышли на их след.

По такой схеме злоумышленники действовали с 2018 по 2019 годы. За этот период им удалось ограбить 15 клубов и баров. Ущерб, нанесённый владельцам заведений, составил около 70 тысяч евро.