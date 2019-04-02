Операция “Автобус”: всего за один час патрульные поймали двух пьяных водителей маршруток (ФОТО)

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Некоторые водители общественного транспорта осознанно садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и даже наркотического, подвергая опасности жизни десятков людей.

В течение одного месяца патрульные инспекторы проводили операцию «Автобус», которая была направлена на обнаружение нарушений, допускаемых водителями, перевозящими пассажиров, а также на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые могут угрожать жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, всего за один час в одном из фильтров на севере страны патрульные поймали двух водителей маршруток в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что в то время они перевозили пассажиров. В результате тестирования было выявлено, что у одного из водителей содержалось 0,31 мл/л алкоголя, а у второго – 0,38 мл/л. Стоит отметить, что оба водителя работают на одну и ту же фирму.

В связи с этим НИП рекомендует в случаях, если пассажир заметил, что водитель проявляет агрессивное поведение и нарушает траекторию движения, поступать следующим образом:

попросить водителя остановить транспортное средство, чтобы можно было выйти из него;

сообщить о случившемся в службу 112;

сообщить об этом операторам фирмы, на которую водитель работает;

не боятся вмешаться, ведь таким образом можно предотвратить трагедию и спасти человеческие жизни.

Стоит отметить, что в течение первых трёх месяцев текущего года на дорогах страны произошло 34 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых погибли 4 человека, ещё 45 – пострадали.