Операция “Автобус”: Водители маршруток в минуту допускают по одному серьёзному нарушению ПДД (ВИДЕО)

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С понедельника, 18 марта, Национальный инспекторат патрулирования проводит операцию «Автобус», целью которой является снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности пассажиров.

В ходе операции сотрудники НИП провели видеоанализ, который отображает случаи нарушения ПДД, совершённые водителями маршруток в Кишинёве, интенсивно передвигающихся по городу. Было установлено, что водители маршруток каждую минуту допускают по одному серьёзному нарушению правил дорожного движения. Сотрудники НИП зарегистрировали, что маршрутчики часто не пропускают пешеходов, производят посадку и высадку пассажиров за пределами остановок, перестраиваются с одной полосы на другую, не используя сигналы поворотов.

Кроме этого, в ходе операции «Автобус» патрульные беседуют о правилах дорожного движения с водителями троллейбусов для того, чтобы каждый водитель отдавал отчёт тому, что перевозя пассажиров, он берёт за них ответственность. В связи с этим НИП напоминает водителям, которые перевозят пассажиров, следующие базовые правила:

не трогаться с места, пока двери открыты;

не производить посадку пассажиров, если транспортное средство больше не позволяет;

посадку и высадку пассажиров производить только на остановках;

поддерживать техническое состояние транспортного средства.

Стоит отметить, что операция «Автобус» завершится 31 марта. Тогда Национальный инспекторат патрулирования объявит итоги.