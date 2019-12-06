Операция «Автобус»: полицейские проверяют общественный транспорт и предостерегают пассажиров (ВИДЕО)

Операция «Автобус»: полицейские проверяют общественный транспорт и предостерегают пассажиров (ВИДЕО)

До 15 декабря в стране проводится спецоперация «Автобус». В связи с этим столичная полиция предпринимает меры по предотвращению случаев несоблюдения ПДД со стороны водителей.

Так, полицейские предпринимают следующее:

  • проверка законности перевозки пассажиров;
  • контроль условий посадки и высадки пассажиров, перевозка пассажиров, количество которых не соответствует техническому состоянию транспортного средства;
  • проверка технического состояния троллейбусов и автобусов и готовности их к зимнему периоду. Проверку пройдут и школьные автобусы.

Кроме этого, полицейские останавливают общественный транспорт и информируют пассажиров о мерах собственной безопасности и безопасности личных вещей.

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