Операция “Автобус”: полицейские нагрянули на центральный автовокзал и сняли с маршрута 9 рейсовых автобуса (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по надзору за транспортом и дорожным движением продолжают проверки, проводимые в рамках спецоперации «Автобус». Так, сегодня полицейские провели контроль на центральном автовокзале в Кишинёве с целью обязать водителей и администраторов компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в результате проверок полицейские обнаружили следующие нарушения, допущенные водителями микроавтобусов: повторное и незаконное использование, а также использование с истёкшим сроком действия технического осмотра транспортного средства и трещины в ветровом стекле. В связи с этими нарушениями были заполнены 15 протоколов об административных нарушениях, которые предусматривают штрафы на суммы от 300 до 900 леев с начислением штрафных пунктов. У девяти микроавтобусов отсутствовали документы о прохождении техосмотра, поэтому полицейские сняли их номерные знаки.

Кроме этого, три администратора компаний-пассажироперевозчиков получили штрафы в размере 4 500 леев каждый за то, что допустили эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам.

Стоит отметить, что спецоперация «Автобус» стартовала 18 марта и завершится 31 марта. Ранее в рамках операции было установлено, что водители столичных маршруток допускают серьёзные нарушения ПДД каждую минуту.