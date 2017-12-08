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Операция Antidrog: более 80 человек находятся под следствием, наркотиков изъято на 3,5 млн леев (ВИДЕО)

Операция Antidrog: более 80 человек находятся под следствием, наркотиков изъято на 3,5 млн леев (ВИДЕО)

Обыски были проведены в 31 районе страны.

В ходе спецоперации было изъято в общей сложности 27 килограмм различных наркотиков: 11 кг марихуаны, 8 литров опиума, 4 кг высушенного мака, 50 таблеток экстази, а также кокаин, героин, синтетические наркотики, психотропные таблетки и 93 устройства для употребления наркотиков.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составила 3,5 миллиона леев.

В результате спецоперации было задержано 7 человек, еще 77 находятся под следствием на свободе. Из них 32 человека ранее уже привлекались за различные преступления: продажа наркотиков, воровство, мошенничество, грабеж и т.д.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Стоит отметить, что в период октябрь-декабрь 2017 года было проведено более 450 обысков, в результате которых были арестованы 45 человек, изъято более 90 кг наркотиков. Общая стоимость запрещенных веществ на черном рынке составляет 22 миллиона леев.

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