Опечатка на фабрике едва не запятнала репутацию: найденные в детсадах просроченные яйца оказались хорошими (ВИДЕО)

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Яйца с истёкшим сроком годности, которые были обнаружены в двух детских садах сектора Чеканы специалистами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, оказались хорошими. Оказалось, что дата была неверно напечатана на фабрике. Таковы результаты расследования, проведённого подразделением НАБПП в Унгенах.

После скандала с просроченными яйцами в двух детсадах столицы инспекторы НАБПП в Унгенах нагрянули с проверкой на фирму, где был произведён продукт. Так было обнаружено, что на одном из аппаратов, который наносит маркировку на яйца, не сменили месяц. Однако их пригодность не была подтверждена лабораторными анализами, так как экспертиза не была проведена.

– Это не был тот случай, когда проводится экспертиза. Вся немаркированная и несоответствующая продукция уничтожается, – отметил глава НАБПП в Унгенах.

По его словам, руководитель фирмы получил штраф в размере 6 000 леев. Были также оштрафованы руководители детских садов, которые должны были проверить продукт при его получении.

Напомним, что две недели назад сотрудники НАБПП обнаружили в двух детских садах в секторе Чеканы яйца, срок годность которых истёк 11 дней назад. Проверки были проведены после того, как директор детского сада №149 обратилась в президентуру. Она рассказала, что в дошкольное учреждение поставляют протухшее мясо, рыбу с червями и хлеб с плесенью.