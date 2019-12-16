Опавшую листву вывезут из столицы в течение недели

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Опавшая листва должна быть вывезена из дворов многоквартирных домов и с прилегающих территорий в течение недели. Об этом говорилось в понедельник на оперативном совещании в примарии.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов сообщил, что на прошлой неделе в процессе вывоза листьев ежедневно участвовали 380 человек. Опавшую листву вывозят с помощью 30 транспортных средств и 5 погрузчиков. Всего с начала кампании по уборке выполнено около 2 850 рейсов, пишет ipn.md.

Ион Бурдюмов отметил, что листва уже вывезена из 93% дворов многоквартирных домов, находящихся в ведении муниципальных предприятий, общее число которых составляет 1 100. Уборка проводится и во дворах многоквартирных домов, управляемых ассоциациями домовладельцев.