Опасный снаряд обнаружили в Тирасполе

Опасный снаряд обнаружили в Тирасполе

На территории МУП «Спецзеленстрой», расположенного по улице Царёва, был найден подозрительный предмет, напоминавший боеприпас.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, его обнаружили примерно при проведении земляных работ. О данном факте работники организации сообщили по номеру «102». По указанному адресу выехали специалисты Министерства обороны и следственно-оперативная группа.

Вход на опасный участок был временно запрещён. Находку – снаряд калибра 122 мм – сапёры изъяли для дальнейшей утилизации.

Ведётся разбирательство.

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