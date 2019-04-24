Опасный полёт: пассажиры рейса “Стамбул-Кишинёв” пожаловались на странные манёвры пилота (ВИДЕО)

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На странице перевозчика Runway 08 появились жалобы некоторых пассажиров рейса 9U746 Стамбул-Кишинёв. По словам летевших граждан, пилот совершал опасные манёвры вплоть до того, что некоторые из пассажиров даже теряли сознание.

Инцидент произошёл в пятницу, 19 апреля, пишет realitatea.md. По словам администрации Runway 08, во время полёта действительно что-то пошло не так.

В то же время, администрация авиакомпании “Air Moldova” написала на своей странице в Facebook, что никаких жалоб со стороны пассажиров не поступало. В Управлении гражданской авиации Республики Молдова инициировали проверку случившегося.