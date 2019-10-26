Опасный обгон: машина патрульных едва не спровоцировала ДТП при обгоне фуры (ВИДЕО)

Опасный обгон: машина патрульных едва не спровоцировала ДТП при обгоне фуры (ВИДЕО)

Момент опасного обгона, которые едва не привёл к дорожно-транспортному происшествию, попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения и был опубликован в социальной сети.

На кадрах видно, что служебный автомобиль Национального инспектората патрулирования выехал на обгон фуры и едва не столкнулся с автомобилем, который ехал по встречной полосе. Таким образом патрульные поставили под угрозу жизни других участников дорожного движения, передаёт deschide.md.

По словам автора публикации, инцидент произошёл вчера, 25 октября, на национальной трассе. Водитель отметил, что в его машине в тот момент находились четыре человека. Примечательно, что в момент обгона у патрульных не был включен проблесковый маячок.

Интернет-пользователи осудили опасный манёвр, совершённый представителем правоохранительных органов.

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