За неделю в Молдове три человека отравились газом, выделяемым вином при брожении

0

Всего же за минувшие 7 дней Служба скорой медицинской помощи зарегистрировала 15 487 вызовов.

По данным ведомства, за отчётный период врачи оказали помощь трём пациентам, получившим отравление токсичным газом, выделяемым при брожении вина. У него нет запаха и цвета, а в организм он попадает через дыхательные пути. Газ тяжелее воздуха, поэтому оседает на землю, где формируется высокая его концентрация, особенно если в помещениях нет вентиляции.

На юге страны симптомы отравления токсичным газом появились у двух мужчин: 89-летнего жителя Кагульского района и 50-летнего жителя Тараклийского района. Пациенты были доставлены в больницу. А на севере страны отравление газом, выделяемым вином при брожении, получил 82-летний житель Фалештского района. Он также был госпитализирован в медицинское учреждение.

В связи с этим Национальный центр скорой догоспитальной медицинской помощи призывает граждан соблюдать правила, а именно:

не входить в помещения, где происходит процесс брожения вина, и в которых нет вентиляции;

не входить в помещения, где происходит процесс брожения вина, не предупредив об этом кого-то из родных;

не входить неподготовленным в помещение, где уже кто-то пострадал от ядовитых паров.