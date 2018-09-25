Опасный манёвр дерзкого нарушителя на Mercedes едва не привёл к аварии в столице (ВИДЕО)

Сразу несколько правил дорожного движения нарушил водитель Mercedes, двигаясь по одной из улиц столицы. Шофёр едва не спровоцировал ДТП с автомобилем, в котором находились дети.

Инцидент произошёл вчера, 24 сентября, на одной из улиц Кишинёва. Опасный манёвр запечатлел видеорегистратор другого участника дорожного движения, который едва не врезался в дерзкого водителя.

На кадрах видно, что водитель автомобиля марки Mercedes выехал на встречную полосу, при этом пересёк двойную сплошную линию и проехал под «кирпич». Нарушитель явно создал на дороге аварийную ситуацию. К счастью, ДТП удалось избежать. Автор ролика отметил в своём посте, что в салоне его машины в тот момент находились дети.

Видео: Denis Rusu