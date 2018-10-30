Опасные трещины образовались в стенах столичной новостройки после воскресного землетрясения (ФОТО)

Землетрясение, которое произошло в воскресенье, 28 октября, оставило о себе напоминание в одной из новостроек Кишинёва.

Так, в секторе Буюканы, в доме по адресу Алба-Юлия, 103, в подъезде образовались огромные трещины. Фотографии были опубликованы в социальной сети. Жители дома, который не так давно был сдан в эксплуатацию, напуганы и не знают, как поведёт себя здание в случае повторного землетрясения.

– А всего-то было два 5-бальных толчка, а если бы посильней и подольше? А что там со «сталинками» и «хрущевками», которые так «опасны» для жизни, и «неприлично долго стоят», пережив чёрт знает сколько землетрясений? – А всего-то 5.6 (в эпицентре) было! Ладно, это застройщики. А, люди, не ломайте вы новые квартиры, а то у нас сейсмическая зона до 8.5 баллов может быть. Или уже забыли 1977 год? – Каждый новострой – это лотерея. Пережил землетрясение – счастье, – пишут интернет-пользователи.

Напомним, что в воскресенье, в 02.38 (зимнее время) произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 5,7 баллов в Румынии. Толчки ощутили и в Республике Молдова, где сила землетрясения составила до 5 баллов и длилось до 5 секунд. По словам экспертов, это землетрясение было сильнейшим за последние 4 года.