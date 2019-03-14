Опасные игры: в столице был замечен экстремал, который едва не угодил под колёса автомобиля (ВИДЕО)

Опасные игры: в столице был замечен экстремал, который едва не угодил под колёса автомобиля (ВИДЕО)

Известно, что у людей в подростковом возрасте притупляется чувство страха. Один из подростков с экстремальными наклонностями был замечен сегодня в столичном секторе Ботаника.

Очевидец снял на видео, как молодой человек на скейте съезжает по пандусу, расположенному у лестницы вблизи остановки общественного транспорта «Христо Ботев» на бульваре Дачия сектора Ботаника. Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Chisinau.fail», юноша на большой скорости съехал по пандусу и едва не оказался на проезжей части, остановившись в миллиметре от неё. Если бы парень вовремя не остановился, то трагедии не удалось бы миновать.

– Еще в советское время мой одноклассник, катаясь с этой горки, залетел под “Икарус” и ему сломало ноги и сорвало кожу с бедра. Проект этой лестницы весьма опасный, – рассказал один из интернет-пользователей. 

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