Опасность взрыва: спасатели вынесли газовый баллон из жилого дома на Ботанике

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Вечером 25 ноября сотрудникам ГИЧС поступил сигнал от жильцов 14-этажного дома на улице Дачия, 47, которые почувствовали специфический запах газа. На место прибыли несколько экипажей спасателей, пожарных, а также сотрудники полиции, работники газовой службы и администрация дома.

Бригады спасателей инициировали проверку квартир многоэтажки, предварительно отключив электричество. В результате в квартире на первом этаже была зарегистрирована повышенная концентрация газа. Внутри спасатели обнаружили газовый баллон, из которого произошла утечка. Сотрудники ГИЧС оперативно эвакуировали опасный предмет, сумев предотвратить вероятность взрыва.

Инцидент расследуется правоохранительными органами.