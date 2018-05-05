Опасность пожаров сохраняется: синоптики продлили желтый код

Он будет действовать до 7 мая.

Согласно сообщению Гидрометеорологической службы, предупреждение относится к жителям южных и центральных районов страны.

Так, в период до 7 мая на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Стоит отметить, что в выходные жаркая погода сохранится. В южных районах страны температура воздуха может достигнуть до +31 градуса. А в воскресенье на всей территории страны, возможно, пройдут дожди.