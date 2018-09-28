Опасно для молдавского урожая и скота: дикие кабаны тоннами поедают кукурузу на полях (ФОТО)

Опасно для молдавского урожая и скота: дикие кабаны тоннами поедают кукурузу на полях (ФОТО)

Специалисты обнаружили на территории в 96 гектаров, засеянной кукурузой, множество участков с повреждённым дикими кабанами урожаем. 

Это, в свою очередь, представляет опасность не только для урожая, но и для скота, в связи с быстрым распространением африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, специалисты Отдела здоровья растений и семенного контроля Унгенского района провели проверки на нескольких плантациях кукурузы. В результате этого на 96 гектарах кукурузных полей были обнаружены участки, где урожай был полностью или частично повреждён дикими кабанами.

Повреждённые растения были выкорчеваны с полей и уничтожены. В адрес глав сёл и коммун, где были найдены повреждённые растения, сотрудники НАБПП направили уведомления о сложившейся проблеме, о рисках распространения африканской чумы свиней и о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить болезнь.

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