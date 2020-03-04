Опасней коронавируса

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О том, как зарабатывают на здоровье людей

В Молдове почти не осталось дешёвых лекарств. Многие наши граждане заказывают медикаменты из Приднестровья, Украины или из России. Вдобавок к этому на людях наживаются и фармацевтические компании, взвинчивающие цены на медицинские изделия и средства защиты в период эпидемий.

Маски-шоу

Как только стало известно, что коронавирус распространяется не только в далёком от нас Китае, но уже перебрался в Европу и охватил несколько десятков стран, сразу в выгодную боевую позицию перешли аптечные сети, куда люди ринулись скупать противовирусные средства и медицинские маски.

Цены на последние взлетели с 0,65–0,73 лея до 5,50–6,50 лея. Естественно, в аптеках это средство индивидуальной защиты исчезло за считанные дни, хотя на складах было в достаточном количестве, закупленное ранее по низким ценам.

Почему у наших соседей могут быть медикаменты лучше и дешевле, а у нас такого нет? Ответ прост: за десятки лет на нашем фармацевтическом рынке сложилась монополия. Приходят и уходят правительства, а ничего не меняется, никто не решает кардинально вопрос. Сегодня мы взялись за демонополизацию этого беспредела. Так больше продолжаться не может.

Ограничили в наценке

На этот скачок цен моментально отреагировал премьер-министр Молдовы Ион Кику. 25 февраля он заявил, что на ближайшем заседании правительства будет утверждён документ, который ограничит до 20% торговую наценку на медицинские маски и другие средства личной защиты.

– Мы намерены изменить постановление правительства №774 от 20 июня 2016 года, чтобы ограничить до 20% размер торговой наценки на медицинские маски и другие средства личной защиты, – сказал в комментарии СМИ Ион Кику. – Рекомендую реализаторам этой продукции снизить цены. По информации, которой мы располагаем, склады некоторых спекулянтов заполнены масками. Рекомендую их выставить на продажу. Государственная налоговая служба и Финансовая инспекция проверят абсолютно все аптеки страны и доступные запасы.

Как и было обещано, 26 февраля кабинет министров законодательно ограничил размер торговой наценки на медицинские маски и другие средства личной гигиены до 20%. В тот же день Ион Кику предупредил экономических агентов, что цены на эти товары регулируются государством, поэтому им не позволят использовать в личных целях сложившуюся ситуацию.

Со 2 марта и налоговые органы начали серию проверок в аптеках и фармацевтических компаниях, чтобы выяснить, как исполняется действующее законодательство и нет ли нарушений правовых норм, касающихся цен на маски, медицинские перчатки и дезинфицирующие средства.

Нездоровый бизнес

Параллельно с этой темой на минувшей неделе была поднята и вторая, связанная с дефицитом и высокой стоимостью лекарственных средств.

– Часто в аптеках отсутствуют жизненно важные медикаменты, и граждане вынуждены ездить за ними в Приднестровье или даже в соседние страны, – отметил на брифинге депутат парламента Владимир Односталко. – Почему у наших соседей могут быть лекарства лучше и дешевле, а у нас такого нет? Ответ прост: за десятки лет на нашем фармацевтическом рынке сложилась монополия. Приходят и уходят правительства, а ничего не меняется, никто не решает кардинально вопрос. Сегодня мы взялись за демонополизацию этого беспредела. Так больше продолжаться не может.

По словам В. Односталко, ещё пять лет назад у нас было зарегистрировано более 5 тысяч наименований медикаментов, а сегодня их чуть более 3 тысяч. Произошло это якобы потому, что кому-то выгодно принимать решения о том, как будут лечиться наши граждане.

– Эту практику нужно прекращать, монополий быть не должно. Мы все говорим о так называемой фармацевтической мафии, а кто осмелился сделать хотя бы один шаг, чтобы разрушить её? Никто – боятся, – заявил он.

Депутат рассказал, что сразу после регистрации законопроекта на эту тему на него попытались выйти через знакомых многие представители аптечных сетей и мягко намекали на отзыв инициативы. И делают они это якобы потому, что сидят в зоне комфорта и зарабатывают деньги на здоровье.

– Но здоровье – это не бизнес. Хватит! Всех денег не заработать, господа! Нужно и о людях думать, – заявил он.

Анастасия Погодина