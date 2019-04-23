Опасная ситуация: автоцистерна с битумом перевернулась в результате аварии в Сороках (ФОТО)

Опасная ситуация: автоцистерна с битумом перевернулась в результате аварии в Сороках (ФОТО)

ДТП случилось на трассе R-14, недалеко от села Григорьевка Сорокского района. Автоцистерну удалось поднять на колёса с помощью аварийно-спасательного автомобиля ГИЧС.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 поступил вчера, 22 апреля, во второй половине дня. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автоцистерна, перевозившая 23 тонны битума, съехала с трассы и перевернулась в кювет. Спасатели сняли цистерну с грузовика, чтобы избежать утечки масла, после чего перевернули и отбуксировали транспортное средство.

В ходе операции сотрудники ГИЧС соблюдали пожарную безопасность на месте происшествия. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Утечки битума удалось избежать.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 35 чрезвычайных ситуациях.

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