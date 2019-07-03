Опасная находка: жительница Григориополя нашла у себя в подвале ёмкости с ртутью

Опасная находка: жительница Григориополя нашла у себя в подвале ёмкости с ртутью

К правоохранителям обратилась 26-летняя жительница Григориополя. Женщина сообщила об опасной находке.

Убирая подвал, на одной из полок девушка обнаружила две 200-граммовые резиновые груши, наполненные неизвестным веществом, предположительно, ртутью. Как пишет mvdpmr.org, хозяйка всего полгода проживает в частном доме, который ранее принадлежал её бабушке.

На место происшествия выехала оперативная группа. Ёмкости с токсичным содержимым были изъяты и направлены на экспертизу. По факту происшествия проводится разбирательство.

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