Опасная находка: в сливовом саду в Новоаненском районе обнаружен снаряд (ВИДЕО)

Опасная находка: в сливовом саду в Новоаненском районе обнаружен снаряд (ВИДЕО)

Снаряд был найден в сливовом саду в селе Кобушка Веке Новоаненского района. Он там оказался после военных учений на полигоне в Бульбоаке. Рабочие, которые нашли опасный объект, вызвали полицейских.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сапёры, которые оценили состояние снаряда и эвакуировали его. По данным пресс-службы МВД, боеприпас опасности не представлял, передаёт publika.md.

– Речь идёт об осветительном снаряде калибра 122 мм. Он используется для освещения поля в ночное время суток, – сообщила пресс-секретарь МВД Алла Дьякону.

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