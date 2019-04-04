Опасная находка: в селе Пухэчень нашли боеприпас весом около 50 кг

Опасная находка: в селе Пухэчень нашли боеприпас весом около 50 кг

Опасный “сюрприз” попался рабочему из села Пухэчень Новоаненского района. Во время земляных работ мужчина нашёл боеприпас весом около 50 кг и длиной 70 см.

Мужчина не сразу понял, что это опасный объект. Поэтому он загрузил его в грейдер и отвёз на склад предприятия, где работал. Его коллеги поняли, что это, возможно, бомба, и обратились к компетентным органам, пишет canal2.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГИЧС. Подозрительный предмет был изъят и отправлен на экспертизу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md