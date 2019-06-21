Опасная красота

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В последние дни на территории Республики Молдова отмечается интенсивный полет бабочки-репейницы.

Бабочка репейница или чертополоховая углокрыльница (Vanessa cardui) является одним из самых интересных видов чешуекрылых, также называемых «прекрасной дамой» из-за ее ярких цветов.

Вредитель в нашей стране может дать 2-3 поколения в год. Повреждения вызывают гусеницы, которые съедают листья, оставляя только основные жилки.

Инкубация яиц длится до пяти дней, после чего появляется небольшая гусеница черного цвета с белыми волосками-шипами и приступает к питанию и откармливанию. Обитают гусеницы в небольших коконах, скрученных вокруг листьев растений и образующих трехгранные коробочки, укрепленные шелковинкой. За время своего развития личинка образует от семи до девяти таких убежищ, внутри которых и питается. Взрослые насекомые, питаются в основном нектаров цветущих растений.

Этот всеядный вредитель питается разными растениями, а личинки (гусеницы) наносят урон массивной дефолиацией атакованных растений. Вредитель агрессивен в отношении более 300 видов растений, но предпочитает бобовые культуры, такие как соя и фасоль. Для его выявления постоянно проводится тщательный осмотр сельскохозяйственных растений и мониторинг развития вредителей.

Бороться можно с помощью инсектицидов для борьбы с личинками чешуекрылых, одобренных согласно Государственному реестру, как только было сообщено о нападении. При этом должны строго соблюдаться правила и приемы техники безопасности, защиты окружающей среды, предусмотренные законодательством Республики Молдова.

Фото Игоря Взорова.