Опасная игра: подростка из Ниспорен госпитализировали после падения с электрического столба

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Подросток из Ниспоренского района забрался на электрический столб во время игры с друзьями. Не удержав равновесие, он упал с 6-метровой высоты.

По словам очевидцев, во время игры мальчик решил забраться на электрический столб, но упал с высоты. Его друзья позвали взрослых. Вскоре на место происшествия прибыла бригада врачей, которая оказала пострадавшему первую медицинскую помощь, передаёт publika.md.

Пациента госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. В результате падения он получил перелом таза.

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