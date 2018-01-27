ООН: К 2050 году население Молдовы сократится на 1 млн человек

Республика вошла в десятку стран, в которых к 2050 году ожидается самое большое сокращение численности населения.

Такие данные содержатся в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций «Перспективы мирового народонаселения». Также в “топ” вошли Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина, пишет rbc.ru.

По мнению экспертов ООН, к 2050 году Молдова лишится 1 миллиона своих сограждан, и ее население будет составлять 3,2 млн. В Румынии убудет 3,3 млн граждан, в Украине – 7,8 млн. России также прогнозируют спад населения, который пропорционально меньше, чем у “лидеров рейтинга”. Так, россиян к 2050 году станет меньше на 11,2 млн человек.

При этом в целом в мире наблюдается ежегодный прирост населения на 83 миллиона человек, а в прошлом году население планеты Земля составило 7,6 млрд человек.

Полный документ ООН можно посмотреть здесь.