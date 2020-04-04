Онлайн-продажи возросли на 50% в период карантина: что находится в топе (ВИДЕО)

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Телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры и бытовая техника – это товары, которые молдаване покупают в период карантина. Большим спросом пользуются также строительные материалы.

Менеджеры интернет-магазинов утверждают, что их продажи выросли на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены остались неизменными, а некоторые компании делают клиентам выгодные предложения. Примечательно, что число клиентов онлайн-магазинов значительно выросло, но не превысило показатель, зарегистрированный в физических магазинах до карантина.

– Лидерами топа продаж в этот период стали товары из категории игр. На втором месте – бытовая техника: блендеры, мясорубки, электрогрили. Третья категория – это телевизоры, ноутбуки, принтеры, компьютеры, планшеты, – рассказал менеджер онлайн-магазина.

Кроме того, молдаване активно закупают строительные материалы. По словам администратора специализированного интернет-магазина, особым спросом пользуется краска, передаёт publika.md.

Представители магазинов уверяют, что при доставке на дом покупателям товаров, заказанных через Интернет, курьеры соблюдают все правила безопасности.

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