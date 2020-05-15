Онлайн-платформа “escoala.chisinau.md”: как записать ребенка в первый класс

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 21 мая в столице стартует онлайн-запись детей в первый класс посредством платформы “escoala.chisinau.md”, функционирование которой обеспечено в полной мере.

Содержание веб-страницы было скорректировано с учетом условий, регулирующих зачисление детей в школу, предусмотренных приказом Министерства образования, культуры и исследований. Так, запись детей в первый класс столичных образовательных учреждений будет проходить в два этапа:

I этап: с 21.05 по 19.06 – подача заявлений в учреждения в соответствии с местом жительства

II этап: с 22.06 по 28.08 – заполнение оставшихся свободных мест.

Стоит отметить, что на веб-страницу “escoala.chisinau.md” можно перейти через платформу “educatieonline.md”. А онлайн-платформа “e-gradinita.md”, с помощью которой родители записывают своих детей в детские сады, функционирует в непрерывном режиме.

Телефон для справок: (022) 20-16-09.

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