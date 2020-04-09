Онлайн-магазины Кишинева могут быть временно освобождены от выплаты местного сбора

Онлайн-магазины Кишинева могут быть временно освобождены от выплаты местного сбора

Примария Кишинева поддерживает осуществляемые в этот период онлайн-продажи и предложит проект решения о временном приостановлении взимания местного сбора с интернет-магазинов на неопределенное время. Об этом говорилось сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев. 

Как сообщил по итогам заседания генеральный примар Ион Чебан, муниципальные власти рекомендуют экономическим агентам, у которых есть такая возможность, перейти на онлайн-продажи. В то же время отмечается, что в процессе доставки заказанных продуктов в обязательном порядке должны соблюдаться ранее установленные нормы для борьбы с распространением COVID-19, а именно: использоваться индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

В то же время Комиссия по ЧС муниципия Кишинев рекомендует Муниципальному совету Кишинева принять проект решения о временном приостановлении взимания местного сбора с онлайн-магазинов.

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