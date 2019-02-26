“Они украли у нас 27 мандатов по всей стране!”: Цырдя о главных итогах парламентских выборов в Молдове

Во всех школах, больницах, госпредприятиях, учреждениях составлялись списки, всех обязывали голосовать за демократов.

ПКРМ, Шор, Усатый, Калинин вылили тонны грязи на ПСРМ. Они украли у нас 5 округов в столице, 27 мандатов по всей стране!

Дошло до абсурда – 2 мандата от Приднестровья выиграли “независимые кандидаты”.

Но большинство граждан все-таки поддержали ПСРМ. Пенсионеры, русскоязычные, рабочий класс, средний класс! Кишинев, Бельцы, Гагаузия, Тараклия, Окница, Бричаны и другие районы республики доказали, что в них живут свободные граждане, которых нельзя купить, продать или запугать! Здесь ДПМ, ШОР испытали полный провал!

В столице мы получили 110 тысяч голосов избирателей! В Гагаузии – 83% голосов (ДПМ – 6%, Шор – 4%), в Бельцах – все мандаты и округа!

ПКРМ, НП (Ренато Усатый), Партия регионов – окончательно ушли в небытие. Люди наказали их за грязь, за обслуживание ДПМ и Плахотнюка. В случае досрочных выборов ПСРМ значительно улучшит свой результат.

ДПМ бросила весь ресурс, чтобы создать свое большинство, уничтожить ПСРМ, дискредитировать и отстранить президента!

Не получилось. Благодаря Вам, уважаемые сограждане, мы на первом месте. Наша фракция выросла на 10 депутатов – до 35!

Впервые за последние 6 лет ДПМ в меньшинстве. Они не контролируют 60 % парламента.

Наши 35 мандатов не позволяют им изменить Конституцию, устроить импичмент президенту. Мы сами можем начинать процедуру по отставке правительства, чего не могли до сих пор.

Спасибо Вам за выдержку, за веру, за стойкость.

Да, мы не выиграли войну, даже если взяли первое место на выборах.

Но мы ее и не проиграли.

Все только начинается!