“Они принесли славу нашей стране в мире”: Додон наградил выдающихся женщин Молдовы (ВИДЕО, ФОТО)

“Они принесли славу нашей стране в мире”: Додон наградил выдающихся женщин Молдовы (ВИДЕО, ФОТО)

На основании указа, подписанного в связи с Международным женским днем, президент Молдовы Игорь Додон сегодня вручил государственные награды нескольким выдающимся женщинам Республики Молдова.

– Представительницы прекрасного пола, которые удостоились наград, отличились особыми заслугами в различных областях деятельности, содействовали продвижению общечеловеческих ценностей и выражали активную гражданскую позицию. Это женщины из разных регионов Республики Молдова, включая Гагаузскую автономию и Приднестровье. Они принесли славу нашей стране в мире, у них особые заслуги в области образования, медицины, юстиции, культуры и в других сферах, – отметил на своей странице в соцсети глава государства. 

Игорь Додон выразил благодарность уважаемым дамам за самоотверженность, проявляемую ими ежедневно при воспитании детей, за усердие в профессиональной деятельности, за любовь и доброту.

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