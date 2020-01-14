“Они голодают, а Майя отдыхает”: Цырдя о каникулах Санду в горах “за счет пожертвований граждан”

На днях депутат ПДС Думитру Алайба (бывший советник Филата во время кражи миллиарда) выставил очередной гневный пост в фб. Дескать, люди голодают, а президент с семьей отдыхает в горах! Аж 3 дня! И это за наши с вами деньги!

Не прошло и часа, как Майя Санду тут же выложила фото своего отдыха в Румынии. Всё, как полагается: горы, лыжный костюм, профессиональный фотограф. Конечно, это всё за счет пожертвований рядовых граждан. Они голодают, а Майя отдыхает…

Ей-Богу, прав был Лавров…

P.S. Oбычно про либералов говорят, что у них нет совести. У наших либералов нет и мозгов…