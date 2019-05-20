“Она сказала “Да!”: на сцене Фестиваля семьи в Кишиневе сделали предложение (ФОТО)

“Она сказала “Да!”: на сцене Фестиваля семьи в Кишиневе сделали предложение (ФОТО)

Грандиозный Фестиваль семьи в Кишиневе не обошелся без сюрпризов. В скором времени в нашей стране станет на еще одну семью больше: со сцены фестиваля было сделано предложение руки и сердца. 

Муниципальный советник ПСРМ в Комрате Евгений Тукан сделал предложение своей возлюбленной на глазах всей публики. К радости и молодого человека, и всех присутствующих, она ответила заветное: “Да!”. Одним из первых будущих молодоженов поздравил президент страны Игорь Додон, под патронатом которого и прошел вчерашний фестиваль.

Напомним, в мероприятии приняли участие тысячи семей со всей Молдовы.

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